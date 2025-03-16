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曾與邱議瑩互槓..媒體人魏汶萱加入蔣萬安發言團隊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
先前在立法院與民進黨立委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱，也加入蔣萬安副發言人團隊。圖／北市府提供
先前在立法院與民進黨立委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱，也加入蔣萬安副發言人團隊。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安小內閣人事大異動，上任兩年多，蔣市府今天宣布「北市府2.0時代來臨」。這波首長調動除了六局處人事異動，蔣萬安的發言人體系也大幅度調整，除副發言人李政軒升任發言人，先前在立法院與民進黨立委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱，也加入蔣萬安副發言人團隊

另外，原本轉任青年局的蔡畹鎣也將回鍋出任副發言人，加上現任副發27歲葉向媛，清一色都是八年級生，北市府表示，延攬年輕新血，是要顛覆外界對政府部門的傳統印象。

立法院先前排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》，國民黨立委徐巧芯的助理謝克洋疑攜帶油壓剪等工具試圖闖入議場，遭立院駐衛警攔下，當時魏汶萱曾因此事與民進黨立委互嗆，引發熱議，這次魏確定加入蔣萬安團隊。

北市府表示，發言系統年輕化 八年級生上場發言系統方面，29歲的李政軒從副發言人升任為發言人。副發言人團隊，則再次延攬過去在雙北市府都有豐富行政經歷、擔任副發的29歲蔡畹鎣，並納入31歲的媒體人魏汶萱進入團隊；若再加上現任的副發27歲的葉向媛，清一色都是八年級生，顛覆外界對政府部門的傳統印象。

市府說，李政軒、蔡畹鎣等人，年紀雖不到30，但都已在地方政府有過府級、局處的行政歷練，也展現出蔣萬安團隊「先蹲後跳，內部拔擢」的人事思維，用人哲學逐步清晰，也清楚勾勒出團隊內青年幕僚的成長路徑。

市府表示，蔣萬安此次的布局，充分展現他對年輕世代的信任及培育，期盼未來在政策溝通上，可透過新時代的媒介及方式更快速傳達給市民，並隨著這些優秀年輕女性首長陸續展現施政成果，讓臺北市的治理品質更上層樓，為市民帶來更優質的服務與發展契機。

北市府 團隊 蔣萬安

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