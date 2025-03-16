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蔣萬安小內閣大風吹6局處異動 她掌體育局

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
觀傳局長王秋冬轉接任勞動局長；新任觀光傳播局長則由媒體人余祥接任。北市府提供
觀傳局長王秋冬轉接任勞動局長；新任觀光傳播局長則由媒體人余祥接任。北市府提供

北市長蔣萬安小內閣人事大異動，蔣市府今宣布「北市2.0時代來臨」。6個異動局處，包括體育局長王泓翔轉任參事，原勞動局副局長游竹萍升任體育局長；客委會主委周羿希轉任青年局長；原客委會主委由原日新國小校長吳文德接任。

至於青年局長、發言人殷瑋轉接研考會主委；原勞動局長高寶華因健康因素請辭，新任觀光傳播局長則由媒體人余祥接任。

北市府今天宣布市長蔣萬安上任以來，最大幅度的內閣調整，一口氣異動了6個局處，包括觀傳局、勞動局、體育局、青年局、研考會、客委會，及發言體系，市府表示，這將展現蔣萬安市府團隊注入創新思維、加強政策推動效率的改革魄力及決心，也間接向外界釋出一大重要訊號，即是台北市政府接下來將上緊發條、積極迎接各項挑戰，進入北市府2.0時代。

北市府表示，過去蔣萬安在施政及用人風格上，一直被認為是以「務實穩健」為主。這次的內閣改組，是更加大開大闔的風格展現，主軸為「對年輕、創新、女性等元素的重視」，對內宣誓「各局處必須鎖緊螺絲，加強主動性與執行力」。市府表示，蔣萬安在本屆任期過半的此刻，任用具衝鋒能力及創意的人才，替市府團隊注入活力，盼更有效率地回應市民需求，並且跟上時代浪潮。

這次的小內閣改組，不只可看出蔣萬安在施政風格及用人的哲學上，有著更堅定的信心與方向，這樣的轉變也顯示出，他已在市府團隊的穩健與創新之間找到平衡。市府團隊接下來要迎接的挑戰只會越來越艱鉅，這個「2.0團隊」也將積極迎向未來挑戰，貫徹蔣萬安意志。他大量起用年輕、專業人才及多位女性進入權力核心，更是一展重視青年及性別平權、多元共融等議題的立場。

北市府表示，這波上任的三位女性局長，包括體育局長突破性別框架創首例在這次的小內閣改組中，最受矚目的三位女性首長——包括觀傳局長余祥、青年局長周羿希，及北市史上第一位女性體育局長游竹萍，充分顯現出蔣萬安看重年輕世代，以及打破性別與年齡藩籬的重大突破。

北市府表示，市長蔣萬安此次大膽任用女性體育首長，正是意在回應體育決策長期由男性主導的現象，為性別平權與運動發展開創新局，讓台北市朝向更公平、多元的體育環境邁進。另外二位年僅33歲的新任年輕女性局長出列，也清楚呈現出蔣萬安對於年輕世代的高度重視。他延攬擁有政治媒體經歷、熟悉新世代行銷的余祥，出任觀光傳播局長，期能為台北的政策行銷與溝通注入更多創意與活力。

另外，青年局長周羿希則擁有總統府、立法院、北市府的公共事務經驗，周羿希的上任不僅代表世代交替，也象徵蔣萬安重視年輕女性在公共治理中的重要性，更進一步回應年輕世代對性別平權的關注與追求。鎖緊螺絲、精準執行：蔣萬安意志將貫徹殷瑋出任研考會主委，除了基於他中央、地方甚至海外的政府歷練與政策能力，也傳遞出市府團隊透過研考機制管考並推動各局處業務、精準執行蔣萬安意志的決心。

王秋冬及吳文德，分別熟悉勞工政策與客家事務，接任勞動局長及客委會主委，都是在穩健中求創新的專業人選。

原勞動局副局長游竹萍升任體育局長。北市府提供
原勞動局副局長游竹萍升任體育局長。北市府提供
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

北市府 蔣萬安 體育

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