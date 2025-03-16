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新店安泰路坍方一年後修復通車 住戶終可安全出入
新北市新店區安泰路60巷90弄在去年4月3日地震時發生嚴重邊坡坍方，導致道路受損不通，甚至影響沿線住戶安全。歷經一年搶修，新北市政府工務局養工處近日完成復建工程，正式恢復通車，讓居民終於能夠安全進出。
新北市工務局養工處表示，0403地震造成該路段下邊坡嚴重滑動，導致道路基礎掏空，連同沿線房屋傾斜，坍塌範圍長約80公尺、深達6公尺，危及通行安全。市府在第一時間撤離住戶，並與拆除大隊合作，拆除影響邊坡穩定的違建與危樓，緊急鋪設防護網及施作噴凝土護坡，以防止持續滑動，完成第一階段的搶災作業。
在搶災後，市府展開復建工程。養工處指出，經鑽探發現該邊坡回填土層深達15.6公尺，導致道路與建築基礎相當軟弱，因此施工團隊採用噴射混凝土樁工法，以減少挖掘坍孔的風險，並以排樁貫入岩層的方式穩定邊坡。同時，為確保道路基礎穩固，施工團隊使用「控制性低強度回填材料」回填後，再鋪設瀝青混凝土恢復路面，並設置側溝以維持排水功能。
工務局長馮兆麟表示，安泰路60巷90弄為當地居民重要的出入要道，施工團隊在道路基礎不佳、巷弄狹小機具進出困難的條件下，克服各種不利因素，近一年來日夜趕工，終於在今年2月23日完成復建工程，恢復道路通行，確保居民安全。
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