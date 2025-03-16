台北花伴野餐 小朋友唱跳嗨翻

2025台北花伴野餐昨在大安森林公園登場，今年規畫五大野餐主題區、質感文青市集、三代同堂戶外攝影棚，還有廣受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功」粉絲見面會，及高近兩層樓的「阿奇」與「毛毛」氣偶，展期到今天。

北市昨下雷雨特報，北市觀傳局有雨天備案，吸引不少民眾來野餐，以及喜歡汪汪隊的粉絲前來打卡拍照。今年活動也首度延續至晚間，有殷正洋、魏品勻等歌手帶來的「星光浪漫音樂會」，陪伴大家度過周末。

市長蔣萬安指出，今年活動特別融合市集、音樂會、三代同堂攝影棚，還有小朋友非常喜歡的汪汪隊大型氣偶，希望能帶給市民朋友更多樂趣。

今年野餐活動首度與知名IP「汪汪隊立大功」合作，「阿奇」和「毛毛」驚喜現身粉絲見面會，邀請水晶姐姐陪小朋友一同唱唱跳跳，小朋友High翻，現場還有近兩層樓高約6公尺的「阿奇」和「毛毛」氣偶。

此外，活動也設「三代同堂戶外攝影棚」，吸引許多家庭成員相聚一堂，透過照片紀錄與家人相聚的美好回憶。在搖擺饗宴舞台旁設置的拍貼機，也吸引許多民眾留影紀念。

觀傳局指出，今天「汪汪隊立大功」加碼驚喜好禮，中午12時起至大安森林公園找阿奇合影並上傳至個人社群平台，就有機會獲得「汪汪隊小蛋餅派對禮盒」。