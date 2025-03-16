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新北易肇事50路口 年底前完成改善

聯合報／ 記者葉德正李定宇／新北報導
土城區清水路與清水路96巷口被列為今年度要改善的50大路口之一。記者葉德正／攝影
土城區清水路與清水路96巷口被列為今年度要改善的50大路口之一。記者葉德正／攝影

為解行人地獄，新北市府今年改善易肇事的50大路口，包括將行穿線退縮並增加庇護島、高架橋下增實體人行道、增加綠底行穿線等，今年底完成，交通局說，即便有些路口事故量不高，但民眾「感覺危險」也會列入改善。

交通局去年篩選109處路口進行行人安全道路改善工程，完成475個項目，今年依CBI值（綜合事故發生相對頻率以及相對嚴重程度的分析指標）擇定50處易肇事路再改善，涵蓋板橋、三重、蘆洲、新莊、中永和、新店、樹林、土城、淡水、汐止、鶯歌、貢寮、深坑、瑞芳、五股、林口、泰山等行政區。

交通局專門委員林昭賢指出，選定路口不一定只根據事故發生率，還有區公所與地方民意回饋的路段，將依補助辦法向中央申請經費，每案約80萬。

如三重重陽路、大智街口，近3年平均每年事故約25件，預計將小北百貨側轉角路型修正截角加大、北側行穿線退縮並增加庇護島，增加綠底行穿線及放大型行人燈，同時檢討號誌增加行人早開時相。

另板橋縣民大道雙十路口，近3年平均每年事故件數約13件，預計將行穿線退縮並增加庇護島、高架橋下增設實體人行道、增加綠底行穿線及放大型行人燈。

議員黃淑君認為，交通改善應該從整體、系統性規畫改善，就像去年把民生路二段完成改善，今年才把民生路一段納入，會讓民眾覺得只做半套。

議員江怡臻說，以清水路為例，因路況複雜人車交織，不少案是因經費不足或是產權相關問題，難以一次到位，盼市府加速進行。

另外，新北市交通大隊統計，石門台2線27.5公里測速桿去年共拍6480張，為市庫賺進約777萬元奪冠。警方呼籲駕駛應依規定速限行駛。

人行道 江怡臻 行人地獄 高架橋

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