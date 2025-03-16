北市防失智走失 定位器有補助

台北市50歲以上失智症人口推估約4.8萬人，占比近2%，議員詹為元指出，預防失智者走失的個人衛星定位裝置，申請率偏低，近3年總申請數僅134件，遠低於失智人口，申請率僅千分之1，社會局指出，自籌經費並擴大對象補助。

社會局提供的預防走失裝置措施，包括個人衛星定位器、預防走失手鍊、指紋捺印、愛心布標、緊急連絡卡等；詹為元指出，雖然選擇多元，但除了個人衛星定位器，大多數只能協助身分確認，無法預防走失或加速尋獲。

詹為元指出，個人衛星定位器補助申請，民國111年38件、112年42件、113年54 件，每1千位失智長輩，只有1位申請，顯見推廣有待加強。預防走失手鍊申請數，111年416件、112年506件、113年508件，平均每年約500件，發放數量看起來增加，但是缺乏有效的追蹤機制，無法得知手鍊是否被配戴。

社會局表示，失智長者無意願申請，可能是無外出能力，或無需求、不習慣配戴手鍊等；為擴大推動個人衛星定位器補助，社會局自籌經費並擴大對象，凡設籍且居住台北市，並經地區型以上醫院診斷為失智症者，提供1萬元至7千元的補助。

另外，社會局將針對各聯合醫院、警察分局及派出所等單位加強宣導，如遇有失智症民眾或其家屬，可及時提供個人衛星定位器補助資訊，協助民眾購置。