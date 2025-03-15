烏來爭取經營泰博館 新北：發展委員會專業評估

烏來區公所爭取經營泰雅民族博物館，新北原民局今天表示，將透過泰博館發展諮詢委員會專業評估。市議員馬見認為，樂見族群文化被重視，盼區公所提升量能，博物館能增進國際交流。

烏來區長周志剛14日在行動治理座談會，爭取經營烏來泰雅民族博物館，並計畫轉型為收費參觀，以維持營運開銷，提振當地觀光產業。

原民局長Siku Yaway林瑋茜今天接受中央社記者電訪表示，博物館功能不僅是觀光，還包括營運、研究、典藏，是否由公所經營，族人也持不同看法。將於4月透過泰博館發展諮詢委員會專業評估，並廣納徵詢在地族人意見。

市議員馬見Lahuy．Ipin下午接受記者電訪表示，博物館經營管理相當專業，烏來區公所需補充更多量能才有辦法接管，應更集思廣益，並與在地文史工作者加入博物館營運。

馬見建議，由國家級博物館帶動地方博物館，與地方人文連結，活化交流。他計畫4月接待6名紐西蘭國會議員至泰博館交流，區公所沒有量能做國際文化外交。

林瑋茜說，泰博館今年將赴歐洲的民族博物館交流，分享台灣原民文化，學習營運經驗，並建立館際交流橋梁。

原民局說，泰博館目前正展出「時代印記」，精選已故文史工作者高茂源捐贈的20幅珍貴歷史影像，包括前台北州烏來招待所（現為泰雅民族博物館）、烏來老街上碧山閣飯店前身「來樂旅社」等。