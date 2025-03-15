影／蔣萬安邀請民眾享受台北花伴野餐活動

「2025台北花伴野餐」今天在大安森林公園熱鬧登場，雖然天公不作美雨勢不斷，仍澆不熄民眾參與活動的熱情，大批民眾冒雨排隊體驗各項趣味活動。台北市長蔣萬安離開會場前參觀各市集攤位，並有遠從台中來的民眾，爭相與市長拍照，他在開幕式中致詞表示，之前帶家中的二寶來玩，看到卡通大型氣偶很喜歡，都不想離開。

台北市政府觀光傳播局在大安森林公園規劃五大主題野餐區、質感滿分文青市集，更打造以花為主題的浪漫野餐拍照場景。今年也首度結合廣受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功」，除舉辦粉絲見面會，並於3月8日至16日展出高約兩層樓的大型氣偶，開展至今已吸引逾萬粉絲到場拍照打卡。