影／蔣萬安邀請民眾享受台北花伴野餐活動
「2025台北花伴野餐」今天在大安森林公園熱鬧登場，雖然天公不作美雨勢不斷，仍澆不熄民眾參與活動的熱情，大批民眾冒雨排隊體驗各項趣味活動。台北市長蔣萬安離開會場前參觀各市集攤位，並有遠從台中來的民眾，爭相與市長拍照，他在開幕式中致詞表示，之前帶家中的二寶來玩，看到卡通大型氣偶很喜歡，都不想離開。
台北市政府觀光傳播局在大安森林公園規劃五大主題野餐區、質感滿分文青市集，更打造以花為主題的浪漫野餐拍照場景。今年也首度結合廣受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功」，除舉辦粉絲見面會，並於3月8日至16日展出高約兩層樓的大型氣偶，開展至今已吸引逾萬粉絲到場拍照打卡。
晚間則邀請三金歌王殷正洋及台北花季主題曲主唱魏品勻等歌星展開「星光浪漫音樂會」，系列活動從下午一時至晚間8時精彩不間斷，台北市政府邀請民眾多利用大眾運輸工具，以及自行攜帶環保餐具，相約親朋好友到戶外野餐、賞花、聽歌，共同歡度悠閒美好周末。
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