快訊

賴清德要恢復軍事審判 退休軍法官：先為過去魯莽廢除錯誤道歉

金門人瑞阿嬤慶百歲生日 曝「長壽秘訣」、最大快樂就是看家族興旺

海底撈提告！2少年「往火鍋撒尿」恐賠千萬 父母哭喊：賠不起

自由車環台賽台北站16日登場 警管制仁愛路沿線

中央社／ 台北15日電

國際自由車環台公路大賽將登場，首站從台北站出發。警方規劃包含市府路、仁愛路等交管措施，市府路（松高路至松壽路）今起開始管制，其餘路段16日上午進行交管。

2025國際自由車環台公路大賽為亞洲巡迴賽重點賽事，將於16日至20日舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，來自40個國家、23支隊伍，共197名菁英選手來台競逐，其中多達6支二級職業車隊出賽。

北市警察局交通大隊新聞資料指出，2025國際自由車環台公路大賽（台北站）將於16日上午8時至中午12時，在北市市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等路段舉行。

警方針對活動規劃交通管制包含市府路（松高路至松壽路）從上午8時至深夜12時管制東側3線車道；16日零時至下午5時管制雙向全線車道。

此外，信義1號道路從16日上午8時至中午12時管制全線車道。仁愛路從16日上午8時至中午12時管制快車道、公車專用道，以及仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路）南側慢車道、仁愛路（逸仙路至光復南路）北側慢車道，其餘南、北側慢車道仍開放通行。

警方說，松高路（市府路至逸仙路）從16日上午8時至中午12時，僅保留東往西外側1線車道開放通行。逸仙路（松高路至仁愛路）自16日上午8時至中午12時管制雙向全線車道。

逸仙路（忠孝東路至松高路）從16日上午8時至中午12時管制北往南全線車道。松壽路（信義1號道路至市府路）16日上午8時至中午12時管制，僅保留西往東2線車道開放通行。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾可至台北市公共運輸處網站查詢公車改道路線。警方呼籲用路人活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸，留意收聽警廣路況插播報導，遵守現場執勤員警及義交指揮行駛。

公車 北市 車道

延伸閱讀

成績可採計參加亞洲賽 台南全國鐵人3項1100人爭逐佳績

台灣唯一國際公路賽在新竹縣 3月17、18日路段交管出爐

日鋼琴家marasy（觸手猴）亞洲巡演台北站3/22周邊曝光！演出曲目搶先披露

「2025 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」臺北市站 3／16登場

相關新聞

影／蔣萬安邀請民眾享受台北花伴野餐活動

「2025台北花伴野餐」今天在大安森林公園熱鬧登場，雖然天公不作美雨勢不斷，仍澆不熄民眾參與活動的熱情，大批民眾冒雨排隊...

三峽綠茶季本周登場 3千人湧入北大校園

國立台北大學與新北農業局今舉辦三峽綠茶季Hō你有春食農教育野餐派對，本周末兩天市集中共有95攤特色攤位，讓民眾品嚐、體驗...

台北花伴野餐雨中登場 蔣萬安：大安森林公園還是很美

2025台北花伴野餐下午在大安森林公園登場，今年規畫五大野餐主題區、質感文青市集、三代同堂戶外攝影棚，還有廣受小朋友喜愛...

萬金石馬拉松明登場 交管措施、封閉及分流路段看這裡

「2025萬金石馬拉松」明天周日一早在新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門等3個行政區，警方將動員數百名...

2024新北測速桿王出爐！年拍6480張超速、賺進777萬罰金奪冠

新北市交通大隊日前統計去年境內測速照相桿取締件數，統計石門台2線27.5公里往金山方向測速桿共拍下6480張、為市庫賺進...

三重這處年平均25件事故 新北鎖定50大路口年底前改造

新北市去年完成109處易肇事路口改善，新北市交通局根據綜合事故發生相對頻率以及相對嚴重程度的分析指標，搭配各區公所意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。