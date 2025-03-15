自由車環台賽台北站16日登場 警管制仁愛路沿線

國際自由車環台公路大賽將登場，首站從台北站出發。警方規劃包含市府路、仁愛路等交管措施，市府路（松高路至松壽路）今起開始管制，其餘路段16日上午進行交管。

2025國際自由車環台公路大賽為亞洲巡迴賽重點賽事，將於16日至20日舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，來自40個國家、23支隊伍，共197名菁英選手來台競逐，其中多達6支二級職業車隊出賽。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，2025國際自由車環台公路大賽（台北站）將於16日上午8時至中午12時，在北市市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等路段舉行。

警方針對活動規劃交通管制包含市府路（松高路至松壽路）從上午8時至深夜12時管制東側3線車道；16日零時至下午5時管制雙向全線車道。

此外，信義1號道路從16日上午8時至中午12時管制全線車道。仁愛路從16日上午8時至中午12時管制快車道、公車專用道，以及仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路）南側慢車道、仁愛路（逸仙路至光復南路）北側慢車道，其餘南、北側慢車道仍開放通行。

警方說，松高路（市府路至逸仙路）從16日上午8時至中午12時，僅保留東往西外側1線車道開放通行。逸仙路（松高路至仁愛路）自16日上午8時至中午12時管制雙向全線車道。

逸仙路（忠孝東路至松高路）從16日上午8時至中午12時管制北往南全線車道。松壽路（信義1號道路至市府路）16日上午8時至中午12時管制，僅保留西往東2線車道開放通行。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾可至台北市公共運輸處網站查詢公車改道路線。警方呼籲用路人活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸，留意收聽警廣路況插播報導，遵守現場執勤員警及義交指揮行駛。