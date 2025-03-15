三峽綠茶季本周登場 3千人湧入北大校園
國立台北大學與新北農業局今舉辦三峽綠茶季Hō你有春食農教育野餐派對，本周末兩天市集中共有95攤特色攤位，讓民眾品嚐、體驗三峽代表性綠茶產品。今年活動規劃大茶包走水路文史遊戲、龍井茶揉捻體驗及食農特色市集，另外還推出20場次講座、遊程與茶旅走讀等綠茶季系列食農體驗。
新北副市長劉和然表示，本屆綠茶季吸引超過3千人齊聚北大校園野餐，後續也將推出20場講座、遊程與茶旅走讀等綠茶季系列食農體驗，像是運用植物染將茶作為染料，親手製作獨特的茶染布品。
台北大學校長李承嘉表示，活動即是展現學校和地方政府共同努力，促進三峽的文化與經濟發展，也打造成為台灣一個獨具特色的永續城市北大文化城。
新北市農業局表示食農教育與農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以豐富的體驗與食農教育講座，提供民眾品嚐及認識三峽綠茶的機會，讓更多民眾認識三峽獨特的茶鄉文化，推動在地農業知識傳承與永續理念普及，實踐永續農業共好的目標。
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