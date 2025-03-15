台北花伴野餐雨中登場 蔣萬安：大安森林公園還是很美

2025台北花伴野餐下午在大安森林公園登場，今年規畫五大野餐主題區、質感文青市集、三代同堂戶外攝影棚，還有廣受小朋友喜愛的「汪汪隊立大功」粉絲見面會，及高近兩層樓的「阿奇」與「毛毛」氣偶。市長蔣萬安也稱讚，雖然今天下著雨，但大安森林公園布置得非常美。

北市府今早起發布雷雨特報，下午仍下雨，北市觀傳局有雨天備案，仍吸引不少民眾來野餐，以及喜歡汪汪隊的粉絲前來打卡拍照。今年活動也首度延續至晚間，有殷正洋、魏品勻等歌手帶來的「星光浪漫音樂會」，陪伴大家度過周末。

蔣萬安致詞時指出，大安森林公園布置得非常漂亮，台北市剛入選「Travel + Leisure」全球最美城市之一，無論是杜鵑花季、陽明山花季、三層崎花海，都展現出台北的美。今年活動特別融合市集、音樂會、三代同堂攝影棚，還有小朋友非常喜歡的汪汪隊大型氣偶，希望能帶給市民朋友更多樂趣。

今年野餐活動首度與知名IP「汪汪隊立大功」合作，「阿奇」和「毛毛」驚喜現身粉絲見面會，特別邀請水晶姐姐陪小朋友一同唱唱跳跳，小朋友High翻，現場還有近兩層樓高約6公尺的「阿奇」和「毛毛」氣偶，展期只到3月16日。

此外，活動還特別設置「三代同堂戶外攝影棚」，吸引許多家庭成員相聚一堂，透過照片紀錄與家人相聚的美好回憶。此外，在搖擺饗宴舞台旁設置的拍貼機，也吸引許多民眾與三五好友或情侶前來留影紀念。

花伴野餐活動結合三代同堂、運動與環保，並響應2025雙北世界壯年運動會，現場規畫了美式投籃大賽、射箭、木球等運動體驗，讓大家一同體驗不一樣的運動樂趣。