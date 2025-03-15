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北捷萬大線施工圍籬 明年分段退縮及道路復舊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市捷運局表示，預定於116年底實質完工的捷運萬大線第一期工程，各車站主體結構大部分均已完成，現正施作車站內水電環控、裝修、軌道鋪設、系統內的4座車站或是新北市範圍的5座車站，均已督促廠商陸續進行道路復舊施工，早日完成工程施作還路於民，讓市民提早享受便利舒適的交通環境。

臺北市捷運局進一步表示，萬大線於新北市境內的連城路與景平路口的中和站、連城路自錦和路與中正路口間，以及銜接金城機廠(莒光站)前的金城路三段，正進行道路下方結構回填及民生管線復舊等工作，除連城路部分路段仍需作為投料口以外，預計於115年5月逐步撤除施工圍籬，至於臺北市境內也已開始進行道路復舊作業，預計115年初起將逐步拆除施工圍籬。

捷運局指出，萬大線的道路復舊作業將包含進行車站頂版至路面最少4.5公尺深度之結構回填及地下民生管線復舊等施工；其中結構回填因須分層夯實滾壓及進行試驗，以確保路面完工後不會有沉陷問題，且受天候影響，所以耗時較久；另為確保道路復舊施工期間行車與行人空間及安全，每次施工只能占用道路寬度三分之一，也就是說先完成道路一側的路面回填及民生管線等施工後，接著於道路對側重複進行相同施工，最後再進行道路中央分隔島的施作，前二階段圍籬範圍受限於回填區域及因回填深度較深，為確保施工及行車安全，無法縮減圍籬範圍，需於施工至中央分隔島階段，才可明顯感受圍籬數量與寬度縮減。

為降低施工過程中的不便，對於交通瓶頸路段，捷運局將定期檢討施工圍籬的範圍，根據交通狀況滾動式檢討，以減少施工對雙北市民日常生活的影響，並努力保持道路通行的順暢。

聚傳媒

捷運 萬大線

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