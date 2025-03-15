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樹林住宅區暗藏色情越式洗頭 公安小組：斷水電

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為有效遏止色情場所進駐住宅區，杜絕不肖業者假借經營美容美髮業名義掛羊頭賣狗肉，企圖掩護非法性交易場所，新北市政府公共安全稽查小組本週至樹林某家住宅區美容美髮業，祭出鐵腕執行斷水斷電處分，以宣示執法不停歇之決心，並維護民眾居住安寧及安全。

依據都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區經營美容美髮業並非禁止事項，然而業者卻涉嫌利用越式洗頭名義提供有別於一般的洗頭服務，從事非法之性交易行為，企圖以合法掩護非法，違反都市計畫法之規定，市府迅依都市計畫法第79條規定處以罰鍰，併同就該場所執行斷水及斷電處分，以展現市府貫徹公權力、打擊違法業者的決心與魄力。

新北市政府再次呼籲，土地及建物之使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，住宅區禁止從事所有色情服務等行業，凡經查獲一律依法裁處，情節重大者會立即採取必要強制作為，以展現市府貫徹公權力的決心與魄力，相關業者勿抱持僥倖心態、以身試法。

聚傳媒

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