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萬金石馬拉松明登場 交管措施、封閉及分流路段看這裡

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。本報資料照片
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。本報資料照片

「2025萬金石馬拉松」明天周日一早在新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門等3個行政區，警方將動員數百名警力及義交人員維護賽事安全及交通疏導。金山警分局針對賽道交管措施、封閉及分流路段提醒民眾注意。

今年萬金石馬拉松分為42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬拉松等競賽項目，總計有來自31不同國家、地區、1萬1985人報名參加。

比賽路線起點太平洋建設第二停車場→台2線→萬里隧道→右轉下社路→民生路→公園路→磺港路→磺清路→台2線→石門實中體育館前(折返點)→台2線→磺清路→磺港路→公園路→民生路→下社路→萬里隧道→台2線→終點太平洋建設第二停車場。

交大及金山警分局交通管制重點如下：

一、台2線萬里往石門方向車道，自美崙路口（萬里翡翠灣前）至石門加油站前海側路段、萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路（公園路至萬金橋路段）、公園路、磺港路（往磺港方向車道）及磺清路全段封閉供作比賽跑道，16日凌晨2時起賽道管制，管制設備布設完成後實施調撥管制，上午6時起全面管制，禁止車輛穿越。預計於10時30分起，自折返點（石門區體育館）宣布賽道關門並撤除現場布置，屆時配合逐段解除交通管制措施。

二、為避免台2線玉田路口左轉及直行車流交織壅塞路口，提前於鎮北宮路口調撥車道，增設往野柳、玉田路方向左轉車流專用道及調整號誌時相，及台2線瑪鋉路口、美崙路口、鎮北宮及玉田路口加設告示牌面。

三、去程賽道從萬里加投-金山區中山路與中興路口-左轉環金路-環金路與中正路口-台2線清水路口，管制時間為凌晨2時至上午9時。

警方將對車輛分流管制，16日清晨5時15分起，自基隆台二線與基金三路三叉路口處進行分流措施，為避免台二線濱海公路車流壅塞，將引導大客車（遊覽車、選手接駁車等）行走基金三路前往萬里地區，並於台二線瑪鋉路口進行管制，民眾需於該路口下車再步行至會場。

針對車輛替代道路規畫，金山市區中山路交通管制，車輛需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路；野柳風景區上午6時到時30分封閉管制無法進出，8時30分以後可以由玉田路前往龜吼、野柳地區；磺港地區當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，行人部分請依現場交通疏導人員指揮通行，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於3月15日下午8點前將車輛移置非管制區域。主會場周邊台2線路肩公告禁止臨時停車。

萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。圖／金山警分局提供
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。圖／金山警分局提供
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。圖／金山警分局提供
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。圖／金山警分局提供
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。圖／金山警分局提供
萬金石馬拉松明登場，交管路段、封閉及分流措施看這裡。圖／金山警分局提供

交通管制 萬里 金山 馬拉松

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