快訊

家寧全家黑歷史起底！騙錢、炫富、剝削合夥人...「吃相難看」全網怒轟

東海韋伯傳人稱無能停課引戰 文科教育真過時了？

眾量級Andy慘案！國稅局受理檢舉逃漏稅 他曝還有2大問題

北市大雷雨即時天氣警報 雙溪水壩調節性放水

中央社／ 台北15日電

氣象署今天發布台北市全區大雷雨即時訊息。台北市政府表示，雙溪水壩因受上游豪大雨影響自上午11時40分起進行調節性放水，並視上游雨量情形調整放流量。

台北市政府發布資訊指出，氣象署上午9時43分針對台北市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時45分，先前閃電訊號主要集中於士林區，環境不穩定，有許多新生對流胞，並影響台北市，評估未來1小時各行政區仍有降雨發生，市區西側時雨量約10至20毫米。

北市府表示，因外海的颮線系統接近，評估可能於上午11時後移入台北市，影響時間約30分鐘，若系統強度維持，將有最大時雨量20至30毫米較強降雨。

颮線系統接近，北市府指出，此颮線系統發展旺盛並快速向東移動，較強降雨可能從上午10時50分開始影響台北市，評估未來40分鐘除內湖區、南港區以外的其他行政區，時雨量可達30毫米以上，並伴隨5至6級陣風。

北市府表示，雙溪水壩因受上游豪大雨影響，台北自來水事業處自上午11時40分起，雙溪水壩進行每秒1.5立方公尺調節性放水，並視上游雨量情形調整放流量，將進行廣播告警，提醒民眾遠離河岸、注意安全。

颮線是指帶狀的雷暴群所構成的風向、風速突變的一種中至小尺度的強對流天氣，通常伴隨或先於冷鋒出現。

北市府 雨量 颮線

延伸閱讀

國家級警報響「山區暴雨」 宜蘭、新北大雷雨慎防冰雹

豪大雨狂炸、遠離河岸！雙溪水壩11時40分起調節性放水

對流胞來襲！台北市發布全區大雷雨即時天氣警報

新北、竹縣「山區暴雨」國家級警報響 苗栗以北7縣市大雷雨

相關新聞

2024新北測速桿王出爐！年拍6480張超速、賺進777萬罰金奪冠

新北市交通大隊日前統計去年境內測速照相桿取締件數，統計石門台2線27.5公里往金山方向測速桿共拍下6480張、為市庫賺進...

三重這處年平均25件事故 新北鎖定50大路口年底前改造

新北市去年完成109處易肇事路口改善，新北市交通局根據綜合事故發生相對頻率以及相對嚴重程度的分析指標，搭配各區公所意見，...

防失智長者走失「這裝置」最有效 北巿申請率僅千分之1

台北市50歲以上失智症人口推估約4.8萬人，占比近2%，議員詹為元指出，預防失智者走失的個人衛星定位裝置，申請率偏低，近...

北市圖App新書推薦 前5本皆情愛漫畫

台北市立圖書館App是不分齡都能使用的平台，有國小家長最近發現首頁「新書推薦」前5本全是情愛漫畫，質疑館方未把關，影響孩...

新北環狀線板橋站增出入口 後年完工

新北環狀線板橋站過去因轉乘不易，被指是「迷宮」。新北市捷運局將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口，啟用後乘客...

新北貴子坑溪甩臭名 打造河岸公園

新北貴子坑溪以前可提供梯田灌溉，還可玩水抓魚，但亂丟垃圾造成汙染飄散惡臭，影響沿線約3萬人，居民苦不堪言。新北斥資約25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。