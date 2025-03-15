2024新北測速桿王出爐！年拍6480張超速、賺進777萬罰金奪冠

新北市交通大隊日前統計去年境內測速照相桿取締件數，統計石門台2線27.5公里往金山方向測速桿共拍下6480張、為市庫賺進約777萬元奪冠。交通大隊表示，速度管理是近年道安推動重點工作，呼籲駕駛應按規定速限行駛

新北市境內年2023共有262支測速照相桿，拍下13萬9773件超速罰單，為市庫進帳1億6千餘萬元。2023年通往雙溪及十分老街的台2丙線限速60公里，設在該處的測速照相桿拍下8576件超速，罰金至少1020萬元，成為2023年新北測速桿取締冠軍。

去年新北境內測速桿為259支，取締件數依序為石門台二線27.5公里往金山、取締6480件，林口台15線汕頭32號前取締4914件、樹林八德街336號取締4802件、平溪台二丙線7公里取締4543件。泰山大科路686號取締4251件。

第6名依序為土城擺接堡路民權路口取締4040件、蘆洲環堤大道與永樂街口取締3911件、萬里台二線47.1公里處3522件、五股台64線10.4公里取締3495件、樹林中山路2段187號取締3163件。總計去年取締約10萬件、罰金共1億2千萬元。

交通大隊表示，設置測速執法設備目的不是取締開單，而是提醒駕駛人應依速限行駛，勿心存僥倖逞一時之快。另速度管理是近年道安推動重點工作，且速度越快致碰撞能量越大，事故嚴重程度亦提高，呼籲大家應按規定速限行駛，別拿生命開玩笑。