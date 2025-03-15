三重這處年平均25件事故 新北鎖定50大路口年底前改造

新北市去年完成109處易肇事路口改善，新北市交通局根據綜合事故發生相對頻率以及相對嚴重程度的分析指標，搭配各區公所意見，再選定50處路口推動改善計畫，如三重重陽路、大智街口，近3年平均每年事故件數約25件被列為今年須改善路口之一。

交通局專門委員林昭賢指出，除根據肇事率，有些路口數據雖不一定不高，但民眾「實際感受」危險路段也會被列入，每案經費約80萬，預計年底前完成。

新北市府去年篩選市轄109處路口展開行人安全道路工程改善，在去年底完成包含行穿線退縮、增設庇護島、放大行人燈及行人專用時相等475個項目。

新北市交通局專委林昭賢指出，今年度依據CBI值（綜合事故發生相對頻率以及相對嚴重程度的分析指標）與29行政區公所意見，擇定50處易肇事路辦理改善計畫，地點涵蓋板橋、三重、蘆洲、新莊、中永和、新店、樹林、土城、淡水、汐止、鶯歌、貢寮、深坑、瑞芳、五股、林口、泰山等行政區。

林昭賢舉例，如三重重陽路、大智街口，近3年平均每年事故件數約25件，預計將小北百貨側轉角路型修正截角加大、北側行穿線退縮並增加庇護島，增加綠底行穿線及放大型行人燈，同時檢討號誌增加行人早開時相。

另板橋縣民大道雙十路口，近3年平均每年事故件數約13件，預計將行穿線退縮並增加庇護島、高架橋下增設實體人行道、增加綠底行穿線及放大型行人燈。

林昭賢指出，選定的路口不一定只根據事故發生率，還根據29區公所與地方民意回饋的路段，有些路口雖事故案件不高，但民眾「感覺危險」也是交通局考量的因素之一。

林昭賢指出，50個路口都已完成會勘並辦理規劃設計中，預計在今年底完成，並將依補助辦法向中央申請經費，每處初估經費約80萬元左右。

交通局指出，市府同步針對轄內通學巷弄及捷運生活圈等推動交通改善計畫，已完成全市211所學校通學巷，目前針對全市120所國高中通學環境改善，已完成107所；整體性的通學廊道改善計畫目前累計完成82所學校，預計2026年底可達成100校目標。

市議員黃淑君指出，市府改善交通想法值得肯定，先前改善板橋第一運動場周邊人行環境人民就非常有感，她認為交通改善應該從整體、系統性去規畫改善，就像去年把民生路二段完成改善，今年才把民生路一段納入，一次改一點或幾個路口，會讓民眾覺得只做半套，交通建設不要累積一定民怨才動起來。