防失智長者走失「這裝置」最有效 北巿申請率僅千分之1

台北市50歲以上失智症人口推估約4.8萬人，占比近2%，議員詹為元指出，預防失智者走失的個人衛星定位裝置，申請率偏低，近3年總申請數僅134件，遠低於失智人口，申請率僅千分之1，社會局應設法提升申請補助的誘因。社會局指出，失智長者無意願申請，可能是無外出能力，或無需求、不習慣配戴手鍊。

詹為元指出，北市2個月前發生林姓藝人父親走失而不幸離世事件，凸顯失智長者走失的問題，目前社會局提供的預防走失裝置措施，包括個人衛星定位器、預防走失手鍊、指紋捺印、愛心布標、緊急連絡卡等；雖然選擇多元，但除了個人衛星定位器，大多數只能協助身分確認，無法預防走失或加速尋獲。

詹為元指出，檢視近3年數據，個人衛星定位器補助申請，民國111年38件、112年42 件、113年54 件，三年內總申請數僅134件，每1000位失智長輩，只有1位申請補助個人衛星定位器，顯見衛星定位器的推廣方式，有待加強。

另外，詹為元也說，市府提供的預防走失手鍊申請數，111年416件、112年506件、113年508件，平均每年約500 件，發放數量看起來增加，但市府僅統計新增申請數與累計發放數，並未掌握實際配戴率，也就是缺乏有效的追蹤機制，無法得知手鍊是否被配戴。

北市社會局指出，預防走失手鍊主要功能仍僅限於提升走失後被尋獲機率，故除透過申請輔具以減輕部分照護壓力，更需要結合家庭、社區與專業照護的力量，以提升失智症者福祉

社會局表示，為擴大推動個人衛星定位器補助，除了衛福部訂定的身心障礙者輔具補助之外，社會局自籌經費擴大對象，凡設籍且居住台北市，並經地區型以上醫院診斷為失智症者，提供1萬元至7000元的補助，協助家人或朋友購置個人衛星定位器。

另外，社會局也將針對各聯合醫院、警察分局及派出所等單位加強宣導，如遇有失智症民眾或其家屬，可及時提供個人衛星定位器之補助資訊，以協助民眾購置。家中如有設籍且居住台北市，並經地區型以上醫院診斷為失智症者，可逕洽台北市輔具中心洽詢，台北市合宜輔具中心02-77137760、台北市西區輔具中心02-2523-7902、台北市南區輔具中心02-27207364。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線