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北市圖App新書推薦 前5本皆情愛漫畫
台北市立圖書館App是不分齡都能使用的平台，有國小家長最近發現首頁「新書推薦」前5本全是情愛漫畫，質疑館方未把關，影響孩子價值觀。市圖回應，未來將不同年齡讀者的適讀性列入考量，減少家長疑慮。
家長張小姐育有2名國小學童，平時會在北市圖App線上預約借書，上周五打開App，卻發現首頁「新書推薦」，羅列「密友和我喜歡的人」、「老師的女友= Deceitful love」、「方舟奇航R」、「帥哥醫生的戀愛很溫柔」、「分手還是愛妳」等情愛漫畫，拿兒子的數位學生證進入App也是一樣，持續到周日都還在。
她質疑，北市國小生一入學就有數位學生證，可不需經過大人同意上App借書，容易接觸不適當的書籍。
議員王欣儀指出，若缺乏適當的分級制度與引導，孩子恐偏差認知性別議題，要求教育局及市圖應強化審查與分級機制。
市圖回應，App內建的新書推薦區隨機輪換近期新入館的圖書資料，所提供的書目以非限制級出版品為限，家長有所疑慮的情愛主題圖書，確定非限制級出版品。
市圖說，公共圖書館徵集各類型的圖書資料，提供多元觀點、多元主題，滿足不同讀者的閱讀需求與偏好，但為減少部分家長的疑慮，圖書館爾後在進館新書資訊提供上，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。
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