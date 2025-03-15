新北環狀線板橋站增出入口 後年完工

新北環狀線板橋站過去因轉乘不易，被指是「迷宮」。新北市捷運局將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口，啟用後乘客不必再繞一大圈，轉乘時間能大幅減半，縮短至5分鐘，估每天3萬人次受益。

新北市捷運局「環狀線板橋站新增出入口統包工程」昨決標，過去民眾想在板橋從板南線、雙鐵轉乘環狀線，都要先走到戶外再到環狀線板橋站，除非對路線熟悉，不少人經常迷路，耗費許多時間。

新北捷運局長李政安表示，環狀線板橋站是重要的轉乘樞紐，與台鐵、高鐵及捷運板南線相連，每天的人流量相當大，通車至今，民眾已習慣動線，指標也都有完善。為提升站體服務效能，規畫在環狀線板橋站新增第二出入口，原本板南線乘客要轉乘環狀線約需12分鐘，未來新設出入口，轉乘可縮短至5分鐘。

李政安說，新增出入口採用地面型式，為3層樓高建物，並且搭配無障礙設施，預計2027年完工，啟用後乘客想從板南線轉搭環狀線，可以從台鐵地下1層上到1樓，走到東一門後就能進入環狀線新設的出入口，搭電梯、電扶梯或樓梯往上，有新的收票口，可直達環狀線板橋站月台層。