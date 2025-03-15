新北貴子坑溪甩臭名 打造河岸公園

新北貴子坑溪以前可提供梯田灌溉，還可玩水抓魚，但亂丟垃圾造成汙染飄散惡臭，影響沿線約3萬人，居民苦不堪言。新北斥資約25億元，將建設河廊、公園綠地，市長侯友宜說，要回到過往有清水、有魚的樣貌。

貴子坑溪沿線人口不斷進駐，原本沒有地下汙水系統，導致生活汙水及工廠廢水直接進入貴子坑溪，因垃圾加上溪流流速較慢，造成水源汙染飄散惡臭，至少影響8個里，在地民眾感嘆，僅靠清除垃圾無法徹底改善。

附近陳姓住戶說，過去還沒整治前，打開窗戶都會聞到貴子坑溪的臭味，工程做好後氣味改善很多，但還是多少有異味；居民謝小姐表示，貴子坑溪以前又黑又髒，騎車經過都要憋氣，人行道空間不多，沒人在附近散步。

新闢的公兒十三公園將有地景花園及空中步道，圖為完工模擬圖。圖／新北市水利局提供

水利局先建置汙水下水道，接著續推貴子坑溪河川環境營造工程，工程總計三標，總經費約25億元，起自機捷A6泰山貴和站，迄達泰林路旁公園，計畫將建設3.26公里河廊，並包含11處公園綠地。

地下設有長約3.9公里的地下疏洪箱涵，可提升暴雨期間的通洪能力降低水患風險，平時則截流汙水改善水質並減少異味。公園內將設置滯洪池、草溝、花園及雨水回收系統，加強水資源有效利用。

昨第二標開工，第二標工程總長約1.4公里、面積約3公頃，工程經費達3.3億元，預計2026年12月完工。水利局長宋德仁說，工程困難處是在河裡施工，遇到豪大雨就要撤離，保障原本防洪功能，工期較不容易掌握。

侯友宜表示，第二標工程在上游端，預計蓋5座公園，包含水岸步道、景觀大草原、兒童遊戲區及庭園空中步道等，提供民眾休憩空間，工程設計理念取自當地歷史記憶，將打造嶄新的水岸公園風貌，並引入明志科大旁山溝及十八份坑溪水源，打造自然棲地、淨化水質。