列車狹持…大巨蛋連通道放爆裂物 北捷逼真夜間演練

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安到場視察模擬。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安到場視察模擬。記者邱書昱／攝影

北捷今天晚間10點半於國父紀念館站進行危安演練，不僅是模擬台北大巨蛋活動結束後的挾持、爆裂物放置，演練更是選在列車通勤的時間進行。北市長蔣萬安表示，北捷透過定期演練強化應變能力，安全沒有僥倖是要靠萬全準備。

北捷表示，每年辦理超過20場次的大型多重災難模擬演練。這次更是選在10點半仍通車時間演練，要加強熟悉危安事件處置應變能力，強化現場指揮官的調度能力，以及消防救護單位熟悉車站動線。

北捷說，這次模擬台北大巨蛋活動期間，歹徒在國父紀念館5號出口聯通道的消防栓箱內放置爆裂物，隨後搭車進站，當列車行駛到忠孝敦化站及國父紀念館站間，歹徒在車廂內持刀揮舞，旅客按壓列車對講機求救。

北捷說，當旅客按壓對講機後，啟動行控中心、行車專員及旅客對講機三方通話功能，以利行控中心第一時間掌握狀況同步通報警消單位，也會同車站保全趕往月台。

針對爆裂物部分，模擬北捷國父紀念館站與台北大巨蛋遭放置炸裂物，遠雄公司及警消單位也到場執行演練。

蔣萬安表示，近年危安事件備受關注，尤其去年11月江子翠傷人事件，第一時間站務人員、捷運警察並即刻通知消防等各單位，更感謝熱心乘客制伏，三分鐘就讓系統恢復運作。

蔣萬安強調，北捷透過定期演練強化應變能力，緊急狀況發生時能迅速動員處理，市府也持續加強橫向聯繫及跨單位合作，安全沒有僥倖，是靠萬全準備。

模擬警方到場制伏歹徒。記者邱書昱／攝影
模擬警方到場制伏歹徒。記者邱書昱／攝影
北捷晚間10點半模擬民眾持刀狹持案。記者邱書昱／攝影
北捷晚間10點半模擬民眾持刀狹持案。記者邱書昱／攝影

北捷 紀念館

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