避人車爭道 北市人行道設護欄

台北市巷道畫設不少標線型人行道，市府交通局推行「安心行計畫」，近期在容易人車爭道的地方增設護欄，民代肯定此舉仿效香港行之多年的護欄，確實能降低人車衝突，但也要考量到行動不便者行走權益。交通局表示，會與在地里長溝通並逐步檢討。

交通局目前選定設置護欄的熱點路段，包含仁愛路四段8巷、忠孝東路五段524巷、建德橋西北側、杭州南路一段等地。主要是人車容易爭道、住宅區密集，加上里長主動提出增設。

實地走訪聯合醫院仁愛院區旁的仁愛路四段8巷，由於單向道，不時有汽機車駛過，護欄阻隔人、車流能有效避免擦撞等衝突，但也看見民眾可能為了趕路，寧可走在車道上。另因護欄未全程架設，大部分的標線型人行道仍維持原狀。

議員秦慧珠支持在易肇事巷道熱區設置實體護欄，但她也擔心對輪椅族、嬰兒車使用者等造成阻礙，導致通行困難。

交通局設施科長許銓倫表示，護欄選址最主要是來自當地里長反映，或由交通局會勘時發現實際需要，目前在標線型或實體人行道裝設，與新工處採每年四公里的進程逐步推行，會動態檢討問題改進。