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烏來盼設溫泉泡腳池促觀光 新北：助向中央爭取經費

中央社／ 新北14日電

新北市長侯友宜今天在烏來區行動治理座談時說，溫泉、觀光是烏來重心。烏來區長周志剛會中提出盼設溫泉泡腳池，提振觀光。新北市觀旅局表示，將協助公所向中央爭取經費。

侯友宜下午在烏來區舉辦行動治理座談會，率市府各局處首長與深坑區各里長交換意見。侯友宜致詞時表示，烏來擁有天然溫泉資源，在觀光產業發展具先天優勢，如何串聯附近特色景點，是市府未來持續著重目標。

周志剛簡報時說，為重振烏來觀光，希望市府能支持在烏來公車總站候車亭旁的織藝廣場建設溫泉泡腳池，吸引人潮，也讓烏來民眾享受自然資源，所需經費約新台幣600萬餘元，未來建設完成後，交由烏來區公所負責管理維護。

另外，周志剛提及，目前各鄉鎮地方博物館多由區公所管理，烏來泰雅民族博物館也應回歸地方經營。他說，泰博館是展現在地泰雅文化重要基地，希望打造新亮點，讓泰博館走向國際化，使觀光客一想到烏來，就能聯想到泰博館。

侯友宜表示，支持烏來織藝廣場新設溫泉泡腳池，「如果沒有經費，我們自己處理」。對於泰博館管理權轉移可行性，侯友宜指示相關局處評估研議。

針對烏來織藝廣場新設溫泉泡腳池工程規劃，新北市政府觀光旅遊局以訊息回應，將協助公所於114年爭取年度交通部觀光署相關經費，或其他相關中央機關可對應補助經費，並編列配合款以利工程發包設計及工程施工。

有關區公所有意接管泰博館一事，新北市政府原住民族行政局表示，泰博館發展諮詢委員會進行專業評估，同時也將廣納徵詢在地族人意見，以回應地方對於泰博館作為文化傳承場域的期待。

溫泉 烏來

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