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捷運萬大線施工圍籬退縮 估2026年分段退縮

中央社／ 台北14日電

台北市捷運局表示，預定2027年底完工的捷運萬大線第一期工程，各車站主體結構大部分均完成，針對施工期間的道路復舊及圍籬退縮，預估2026年初起將逐步分段執行。

台北市政府捷運工程局今天發布新聞資料指出，近期民眾關心的捷運萬大線第一期工程道路復舊及圍籬退縮，不論北市的4座車站或新北市的5座車站，已督促廠商陸續進行道路復舊施工，盡快完成工程還路於民。

捷運局表示，捷運萬大線在新北市的連城路與景平路口的中和站、連城路自錦和路與中正路口間，及銜接金城機廠（莒光站）前的金城路3段，正進行道路下方結構回填及民生管線復舊等工作，除連城路部分路段，仍需作為投料口，預計2026年5月逐步撤除施工圍籬。

此外，台北市境內的車站已進行道路復舊，預計2026年初起逐步拆除施工圍籬。

捷運局指出，捷運萬大線的道路復舊包含車站頂版至路面最少4.5公尺深度結構回填及地下民生管線復舊等施工；針對結構回填，因須分層夯實滾壓及進行試驗，以確保路面完工後無沉陷，且受天候影響，所以耗時較久。

捷運局表示，為確保道路復舊施工期間人車安全，每次施工只能占用道路寬度三分之一，最後進行道路中央分隔島的施作，前階段圍籬範圍受限於回填區域及因回填深度較深，為確保施工及行車安全，無法縮減圍籬範圍，需於施工至中央分隔島階段，才能感受圍籬數量與寬度縮減。

捷運局指出，為降低施工過程不便，針對交通瓶頸路段，將定期檢討施工圍籬範圍，並依交通狀況滾動式檢討，以減少施工對雙北市民日常影響，且會努力保持道路通暢。

捷運 萬大線

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