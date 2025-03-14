吸取剴剴虐童案教訓 新北：建立社工三方共訪機制

過去曾為稻農抗爭，製作白米炸彈希望能夠引發大眾關注進口白米對台灣在地稻農巨大衝擊的楊儒門，以白米炸彈客的身份名噪當時，二十多個年頭過去，楊儒門依舊為農民發聲、在農產業裡奮鬥，不過方式卻很不同，創立友善農作公司、契作友善農產品並且推廣食農教育，為農友開創新的農路與農產價值。

2025-03-14 17:45