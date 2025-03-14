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吸取剴剴虐童案教訓 新北：建立社工三方共訪機制

中央社／ 新北14日電

監察院日前針對台北市保母涉虐死男童「剴剴」通過糾正案。新北市府今天表示，案發後，檢討精進建立「三方共訪機制」，對新登記或復托保母辦職前訓練，情緒管理為重點之一。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，2023年底涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引起關注；監察院針對警方詢問過程將社工上銬，日前通過糾正。

衛福部去年3月要求新北提交重大虐童案檢討報告，包括開案原因、服務流程、個案檢討、與全方位策進作為。報告至今屆滿1年。

社會局副局長許秀能今天回應中央社記者詢問表示，當時研擬增加兒童出養前，居家托育照顧的訪視頻率，以透明的資訊觀察兒童發展，架構更完善的社會安全網。

社會局說，建立「三方共訪機制」，會由主責社工邀居家托育服務中心、收出養媒合機構共同訪視。社工提升敏感度，觀察兒少是否驚慌、怕生、是否有傷痕等。初訪確認孩童概況後，會依中央規定後續訪視。

市府說，已經共訪7名個案，更即時精準提供經濟扶助、健康照護。

社會局說，「剴剴案」發生前，中央收出養法規並無標準作業流程，經地方政府與相關團體倡議後，中央已先訂定流程並將蒐集意見、服務經驗，加速修改兒童及少年福利與權益保障法與相關法規。

至於強化保母訓練與實務操作，社會局說，雙北率先針對新登記，或停止托育1年以上，申請恢復托育的保母辦理職前訓練。課程包含法規、居家托育環境安全、實例分享、情緒管理等4大類。

對於現職保母的在職訓練，社會局說，應包括8小時的嬰幼兒基本救命術（含CPR心肺復甦術、哈姆立克法）。統計新北113年度，共辦理81場次，受益人次為5854人次。全日托的保母，新北開發「新北育兒APP」，提供保母與家長溝通，線上記錄孩子互動、照顧情形。

保母 托育

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