新北里環境認證觀摩 瑞芳爪峰里年年五星獲好評

瑞芳區爪峰里年年參加新北市環保局所舉辦的里環境認證，皆是獲得五星級認證，稱霸全瑞芳地區，這讓里長和志工團隊都很開心，因此今(14)日也有來自新莊，新店，土城的里長們到爪峰里觀摩取經，透過經驗交流分享，讓里里環境除了乾淨，還能創造出在地里的特色。

這場五星級里觀摩活動，由爪峰里里長簡明慧分享里內環境改善的過程、方法及創新作為，並進行里內環境巡禮，尤其讓地方引以為傲的基隆河親水步道，還有堅強的志工團隊，都讓前來參訪的里長們留下深刻印象。

爪峰里里長簡明慧說，環境維護是每天都在進行的，有賴於社區志工團結一心，隨時將里內各角落整理乾淨，強化環境教育推廣功能，另外還發展出里內的特色親水步道，讓環境永續就在日常生活中，也希望今天的觀摩活動，能和其他區的里長相互交流經驗分享，讓新北市環境更宜人舒適。

瑞芳區區長楊勝閔說，爪峰里在里長和理事長共同帶領志工團隊還有當地居民，從點線面來改善里內環境，除了整潔還有許多創新作為，讓爪峰里連連獲得五星級認證實至名歸，讓今天來觀摩的里長們都留下深刻印象。