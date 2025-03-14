烏來觀光銳減 區長大吐苦水：許多商家被迫歇業

新北市長侯友宜今下午至烏來區行動治理座談，烏來區長周志剛表示，烏來區要的不多，但在歷經蘇迪勒颱風重創至今，加上宜蘭雪山隧道開通分流遊客，導致烏來觀光產業不如以往輝煌，過去十年來，當地業者苦撐生存，仍難敵大環境變遷，觀光人潮銳減，使許多商家被迫歇業。

他強調，重振烏來經濟、打造新亮點是當前首要目標，希望市府能夠大力支持增設溫泉泡腳池及泰雅博物館公所經營。

周志剛說，期盼市府能夠協助在烏來公車總站及老街設立溫泉泡腳池，讓烏來居民與遊客能夠共享自然資源，所需經費僅約600多萬元。未來建設完成後，將交由烏來區公所負責管理維護。

此外，他提及目前各鄉鎮的地方博物館多由區公所管理，烏來的泰雅民族博物館（泰博館）也應回歸地方經營。他希望透過打造國際化新亮點，讓觀光客一想到烏來，就能聯想到溫泉、泰雅館、小火車、空中纜車等特色景點，並強調泰博館是展現在地泰雅文化的重要基地。

周志剛進一步表示，應為當地藝文人士及舞者提供表演舞台，讓傳統展演者在假日能有固定演出機會，為觀光增添魅力。他建議泰博館應適度調整經營模式，從目前免費參觀的方式，回歸由區公所經營管理，逐步轉型為收費參觀，以維持營運開銷達到收支平衡，確保博物館能夠長久發展，成為烏來的觀光新亮點。