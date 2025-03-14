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烏來觀光銳減 區長大吐苦水：許多商家被迫歇業

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
烏來老街近年遊客減少，區長表示業者苦撐多數已倒閉。記者李定宇／攝影
烏來老街近年遊客減少，區長表示業者苦撐多數已倒閉。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今下午至烏來區行動治理座談，烏來區長周志剛表示，烏來區要的不多，但在歷經蘇迪勒颱風重創至今，加上宜蘭雪山隧道開通分流遊客，導致烏來觀光產業不如以往輝煌，過去十年來，當地業者苦撐生存，仍難敵大環境變遷，觀光人潮銳減，使許多商家被迫歇業。

他強調，重振烏來經濟、打造新亮點是當前首要目標，希望市府能夠大力支持增設溫泉泡腳池及泰雅博物館公所經營。

周志剛說，期盼市府能夠協助在烏來公車總站及老街設立溫泉泡腳池，讓烏來居民與遊客能夠共享自然資源，所需經費僅約600多萬元。未來建設完成後，將交由烏來區公所負責管理維護。

此外，他提及目前各鄉鎮的地方博物館多由區公所管理，烏來的泰雅民族博物館（泰博館）也應回歸地方經營。他希望透過打造國際化新亮點，讓觀光客一想到烏來，就能聯想到溫泉、泰雅館、小火車、空中纜車等特色景點，並強調泰博館是展現在地泰雅文化的重要基地。

周志剛進一步表示，應為當地藝文人士及舞者提供表演舞台，讓傳統展演者在假日能有固定演出機會，為觀光增添魅力。他建議泰博館應適度調整經營模式，從目前免費參觀的方式，回歸由區公所經營管理，逐步轉型為收費參觀，以維持營運開銷達到收支平衡，確保博物館能夠長久發展，成為烏來的觀光新亮點。

新北市長侯友宜表示，將積極了解烏來的需求，並強調溫泉泡腳池如果沒有經費，我們就自己來做。同時侯也要求觀旅局與原民局進一步評估泰雅博物館管理權轉移可行性，確保相關建設符合烏來的發展方向。他肯定區公所的努力，並強調市府會持續關注烏來未來的發展，攜手打造更具吸引力的觀光環境。

新北市長侯友宜今下午至烏來行動治理。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今下午至烏來行動治理。記者李定宇／攝影
周志剛期盼市府能夠協助在烏來公車總站及老街設立溫泉泡腳池。記者李定宇／攝影
周志剛期盼市府能夠協助在烏來公車總站及老街設立溫泉泡腳池。記者李定宇／攝影

博物館 烏來

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