日藝術家畫貢寮 區公所辦公廳舍「萌」起來

來自大阪的國際知名插畫藝術家大石曉規，今年三月再度來到貢寮，除了參與駐校藝術創作，並以其標誌性的「笑臉」呈現於各種圖案中，這次更受邀前往貢寮區公所進行塗鴉創作，將貢寮的人文地景以可愛的手繪畫於玻璃和牆面，讓辦公廳舍瞬間「萌」起來。

插畫藝術家大石曉規擅長以手繪小人物，並以「笑臉」角色而聞名，靈感來自日常生活，這次他透過在貢寮短暫生活的觀察，將山與海兩大元素為主軸，用簡單可愛的線條，將在地人文產物刻劃其中。

貢寮區區長柯建輝表示，因緣際會之下可以邀請插畫藝術家大石曉規來到貢寮區公所進行創作，在辦公大樓四樓的玻璃門窗上，用白色的線條，打造出貢寮山海美景，有小卷，海女，還有衝浪和獨木舟等水上活動，用他獨有的創作風格，讓辦公廳舍充滿溫馨療癒之感。

插畫藝術家大石曉規曾在豐珠國中小創作許多極具在地特色的畫作，畫風傳神，深受喜愛，也成為年輕人打卡拍照的熱門景點。如今，貢寮區公所特別邀請他來美化辦公廳舍，透過藝術融入地方特色與農特產品的意象，讓公共空間更具地方風情與親和力。這樣的藝術結合地方文化，為社區增添了更多魅力。