新北市長侯友宜視察烏來衛生所 宣布高風險「免費打帶狀疱疹疫苗」

新北市長侯友宜今下午視察烏來區衛生所，表示強化原鄉衛生所功能，透過智慧科技整合醫療與長照，讓民眾獲得完善的整合性健康照護。他並宣布為照顧新北弱勢高風險族群長者，今起全額補助該族群施打帶狀疱疹疫苗，今年先提供設籍新北市65歲及原住民55歲以上低收、中低收入戶罹患免疫功能低下疾病市民。

侯友宜表示，烏來區是新北市唯一的山地原住民地區，為打造明亮舒適及族語友善的環境，持續全面性的優化服務空間，在服務指標設計上納入泰雅族語的標示，讓衛生所的服務更貼近民心；也建置智慧生理量測、電子病歷及健康照護系統，將就醫民眾的血壓、血糖、身高體重等資料上傳雲端，讓醫師替民眾健康把關。

另外，帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，為照顧新北弱勢高風險族群長者，侯友宜宣布自今起全額補助該族群施打帶狀疱疹疫苗，採分年完成，今年先提供設籍新北市65歲及原住民55歲以上低收、中低收入戶罹患免疫功能低下疾病市民，目前已採購1千劑，後續視經費逐步擴大補助對象。

議員陳儀君則表示，帶狀疱疹疫苗每劑6千、一人須打兩劑共1萬2千元，該政策立意良善，呼籲符合資格族群盡速施打。