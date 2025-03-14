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楊儒門從白米炸彈客蛻變 新北北海岸友善農作大力推手

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
楊儒門期待，透過多元友善農產品異業結合的推廣，能夠讓更多的民眾知道北海岸農產的優良，更重要的是讓農友守護土地友善環境的精神能夠被看見與傳承。 圖/紅樹林有線電視提供
楊儒門期待，透過多元友善農產品異業結合的推廣，能夠讓更多的民眾知道北海岸農產的優良，更重要的是讓農友守護土地友善環境的精神能夠被看見與傳承。 圖/紅樹林有線電視提供

過去曾為稻農抗爭，製作白米炸彈希望能夠引發大眾關注進口白米對台灣在地稻農巨大衝擊的楊儒門，以白米炸彈客的身份名噪當時，二十多個年頭過去，楊儒門依舊為農民發聲、在農產業裡奮鬥，不過方式卻很不同，創立友善農作公司、契作友善農產品並且推廣食農教育，為農友開創新的農路與農產價值。

彩田友善農作執行長楊儒門指出，從剛剛開始準備深根北海岸時只有2個農友1甲多的土地響應楊儒門的友善農作，到巔峰時的農友近40人、土地面積近30甲，現在楊儒門期待，媒合契作不只是維持農民的生計，更要保有競爭力，友善了大地、種出優良品質的農產品，再銷售給企業產品應用、推廣行銷，在金包里農舍莊園裡的一款乳酪蛋糕就是這個模式。

香甜濃郁的乳酪蛋糕，底層使用的是出產自北海岸友善農田的台農66號地瓜，為乳酪蛋糕增添獨特的地瓜香氣與鬆軟綿密的口感層次，成為目前網路上大受歡迎的熱賣商品，而楊儒門期待，透過多元友善農產品異業結合的推廣，能夠讓更多的民眾知道北海岸農產的優良，更重要的是讓農友守護土地友善環境的精神能夠被看見與傳承。

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