北市圖App推情愛漫畫挨批未過濾 恐讓小朋友接觸

台北市立圖書館為提供讀者便利使用環境，設置「iRead 台北市立圖書館」App，議員指出，App內新書推薦前5本卻是情愛漫畫，因未過濾內容，恐讓小朋友不慎接觸。

台北市立圖書館今天回應，「iREAD」App內建的新書推薦區，是採隨機輪換提供近期新進徵集入館的圖書資料，之後進館新書資訊將考量採取依不同年齡層適讀性。

國民黨台北市議員王欣儀以質詢資料指出，接獲陳情，有就讀國小的小朋友家長先前打開手機內並瀏覽市立圖書館的App，卻發現首頁內新書推薦前5本全是情愛漫畫，擔憂孩子未有成人在旁指導情況，可能會接觸不適當書籍，進而影響價值觀。

王欣儀說，現今兒童使用3C產品時間長，接觸網路資訊機會增加，若缺乏適當分級制度與引導，恐讓孩子接受錯誤資訊，導致對性別議題產生偏差認知。

她表示，台北市教育局及市立圖書館應強化審查與分級機制，針對圖書館設置App的新書推薦區應有審查標準，才能確保推薦內容是符合各年齡層，並研議在App設立兒童專區及建立分級制度，確保孩子在適齡、安全的閱讀環境及學習。

北市圖指出，公共圖書館徵集各類型圖書資料是要提供多元觀點及主題，滿足不同讀者閱讀需求與偏好，「iREAD」App是採隨機輪換提供近期新進徵集入館圖書資料，供讀者自行選擇是否辦理借閱，提供書目以非限制級出版品為限。

北市圖表示，議員質詢轉達家長疑慮的情愛主題圖書，確定是未滿18歲不得閱聽的限制級出版品，為減少部分家長疑慮，之後提供進館新書資訊，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。