仿香港...北市這幾處人行道多出護欄 里長喊再增設

台北市幾處地方發現標線型人行道增設護欄，此為交通局推行「安心行計畫」，在較容易人車爭道的地方增設，北市議員秦慧珠認為，如同香港行之多年的護欄，也確實降低人車衝突，但也要考量到行動不便者行走權益。交通局表示，會與在地里長溝通討論，並逐步檢討。

交通局目前選定行人與車輛爭道熱點設置護欄，包含仁愛路四段8巷、忠孝東路五段524巷、建德橋西北側、杭州南路一段等地。主要是人車容易爭道、住宅區密集，又或是里長主動提出增設。

實地走訪聯合醫院仁愛院區旁的仁愛路四段8巷，由於單向道，時不時會有汽機車駛過，確實在護欄阻隔人、車流，能有避免擦撞等衝突，不過也看見民眾可能為了趕路，寧可走在車道上。此外，由於護欄僅有一段，後續的道路就沒有連接。

秦慧珠支持，在多個重要路段設置實體護欄，明確區隔人行道與車行道，強化行人通行安全，也能有效防止行人隨意穿越，提高行人遵守交通規則的比例，也舉例在香港實施多年，確實的政策有效降低行人闖紅燈與事故發生率。

不過，秦慧珠也提到，對於輪椅族、嬰兒車使用者等，護欄設計不當可能也會造成繞行距離，導致通行困難。

交通局設施科長許銓倫表示，選址最主要是與當地里長反應，或者交通局會勘時有發現能夠施作，畢竟會涉及到居民的意見，所以仍以邊溝通、邊持行的方式，目前是標線型人行道或實體人行道裝設，同時與新工處採每年四公里的進程逐步推行。