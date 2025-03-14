曾創4個月火速「脫單」北市情感關係工作坊這一天報名

台北市民政局去年首次開辦「情感關係工作坊」，號稱脫單必修，全國首創以情感課程結合手作體驗的學習型單身聯誼，成功促成1對參加者在短短4個月內火速踏入婚姻，今年課程預計於3月17日起開放網路報名，活動共計10場次，還首度加開周五晚場，吸引上班族。

北市民政局今年「情感關係工作坊」主題著重在學習情感及關係建立，透過心理更深層的面向認識新朋友，並結合香氛、苔球、擴香石、桌遊等DIY手作體驗。今年首度加開周五晚上場，打破聯誼只能周末假日參加的模式，提供大台北上班族下班後多元的休閒需求。

民政局指出，根據去年參加者的反應，工作坊透過心理更深層的面向認識新朋友，不具侵略性舒服的方式，也不侷限表面膚淺的話題，沒有快速換桌壓力可以輕鬆交朋友，聽到每個人不同的感情觀很有趣，也學到實用感情增溫小技巧。有參加者說，很棒的是，參加後認清自己還懂得和不同類型的們溝通。

民政局指出，工作坊場次時間及報名資訊，可至台北市鼓勵婚育專區（https://loveactually.gov.taipei/）查詢，如果對戀愛仍感到迷惘，或是在認識對象的過程中不斷感到挫折、茫然，先給自己一個機會參加工作坊，重修基礎愛情學分，與其等待對的人出現，不如掌握先機、主動出擊，先讓自己成為「對的人」。