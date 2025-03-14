泰山貴子坑溪改善工程第二標今開工 侯友宜：將打造自然棲地

為改善新北泰山貴子坑溪周遭環境，新北市水利局推動貴子坑溪環境營造工程，總計三標，新北市長侯友宜今出席第二標工程開工典禮，祈求工程順利，侯友宜表示，全體工程完工後，將提供11座公園，讓貴子坑溪回到過往有清水、有魚的樣貌。

貴子坑溪以前可提供周邊梯田灌溉，還可玩水抓魚，隨著時間變遷，貴子坑溪被亂丟垃圾，造成汙染飄散惡臭，在地苦不堪言，僅靠清除垃圾不夠力。水利局先建置汙水下水道，接著續推貴子坑溪河川環境營造工程。

工程總計三標，總經費約25億元，起自機捷A6泰山貴和站，迄達泰林路旁公園，計畫將建設3.26公里河廊，並包含11處公園綠地。長約3.9公里的地下疏洪箱涵，可提升暴雨期間的通洪能力降低水患風險，平時則截流汙水改善水質並減少異味。公園內將設置滯洪池、草溝、花園及雨水回收系統，落實基地保水、加強水資源有效利用。

侯友宜表示，貴子坑溪第二標工程在上游端，預計蓋5座公園，包含有水岸步道、景觀大草原、兒童遊戲區及庭園空中步道等，提供民眾休憩空間，工程設計理念取自當地歷史記憶，將打造嶄新的水岸公園風貌，並引入明志科大旁山溝及十八份坑溪水源，打造自然棲地、淨化水質。