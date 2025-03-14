蘆洲南北側開發案盼中央速審 侯友宜：拆遷得罪人由我承擔

新北市長侯友宜昨喊話中央，早日核定蘆洲南北側整體開發案，還說遇到拆遷、得罪人的事，「都由我來承擔」。國土署表示，去年請市府補辦公開展覽，但至今未舉辦，也未提出果菜市場異地重建後的具體內容，以致內政部都委會無法加速審議。

蘆洲南北側開發案內含地方缺乏已久的醫療用地，與環狀線機場空間，並牽涉三重果菜市場搬遷的蘆洲銀河灣計畫等，攸關地方長久發展，不過全案2020年經市都委會審議通過後送內政部續審，卻遲遲沒有核定。

侯友宜昨到蘆洲區舉辦行動治理座談會，他說，蘆洲幾個工程都非常順利，但蘆南蘆北開發案為何提了這麼久都沒有完成？此案攸關蘆洲地區容積率調整，對都市樣貌非常重要，還有蘆洲醫院等建設，都息息相關。

侯友宜說，市府團隊上月有到內政部拜會，協助中央加速審議開發案；案件審了4年多，不能再等，中央核定後，接下來市府將面對拆遷等得罪人的事，他都可以承擔，只盼中央加速。

國土署表示，三重果菜批發市場原地重建案內政部已審議通過，新北市府後來逕自改到蘆洲的公園用地，因屬重大異動，須審慎處理。專案小組審議時已提醒市府可能造成當地民眾反彈，行文建議先補辦公開展覽，向民眾說明遷建計畫；若果菜市場決議要搬遷，市府應同步提變更方案，才能加速審議。

新北城鄉局指出，2月拜訪國土署後，3月10日補充資料，提內政部都委會審議，將配合決議辦理。新北始終沒反對再公展，當初經6次小組會議，送地政司討論公益性時，才有人民陳情；與內政部討論後，全案將再回到都委會小組，由委員決定再公展，補足程序正義。