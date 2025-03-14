波伽利4月來 北市推樂迷住宿優惠

知名義大利跨界男高音安德列波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將在台北大巨蛋開唱，北市觀傳局與飯店業者聯手推出持票根享住房優惠專案，同時推出台北101、信義商圈、陽明山、貓空等特色景點，要迎接全球各地樂迷。

去年北市主要觀光遊憩據點，總計1億23萬1375人次來訪；其中，位居第一、二名的西門町商圈（2876萬9832人次）與台北101（1274萬8808人次）。

觀傳局長王秋冬指出，這次是波伽利暌違10年再度來台開唱，距上次亞洲開唱已有9年，得知波伽利巡演消息後，市長蔣萬安隨即指示市府要全力促成，爭取波伽利到台北開唱；波伽利選擇台北，而非首爾、東京等知名城市，足見台北國際重要性，北市府更是一路支持協助。

王秋冬指出，旅客到台北欣賞波伽利演出，可順遊大巨蛋及鄰近松山文創園區，周邊還有台北101及信義商圈、東區商圈等。

另外，也推薦造訪陽明山擎天崗、冷水坑、北投、貓空，以及4月限定的竹子湖海芋季。

觀傳局說，為迎接波伽利樂迷，這次與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根，即享專屬優惠，北投晶泉丰旅推「3天2夜住宿享85折」住宿專案；大地酒店推出平日入住大地酒店（含早餐）僅需1萬元，可再獲1萬元等值回饋等；北投麗禧溫泉酒店推出獨立湯屋享9折優惠。