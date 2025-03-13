新北三芝河川護岸修復 64處復建預計4月底前完工

去年山陀兒颱風重創新北三芝區，八連溪、錫板溪、埔坪溪及大坑溪等4條河川護岸嚴重損毀，水利局緊急啟動搶災及復建工程，目前八連溪29處護岸修復已在2月底完工，錫板溪、埔坪溪及大坑溪等35處復建作業加緊進行，預計4月底前達陣。

新北市副市長陳純敬今前往三芝區視察工程進度，肯定水利局災後迅速應對。陳純敬指出，此次復建工程共有64處護岸，總長度達1430公尺，包括八連溪29處、約720公尺；錫板溪28處、約630公尺；埔坪溪及大坑溪7處、約80公尺。其中八連溪修復工程已提前完工，其他護岸預計在4月底前完成，好應對即將到來的汛期。

陳純敬強調，復建工程採用漿砌塊石技術，比災前的乾砌塊石護岸更具穩定性，不僅提升安全性，也兼顧當地生態環境。他要求施工團隊在收尾階段務必注意施工安全，確保工程如期如質完成。

水利局長宋德仁表示，山陀兒颱風帶來超過保護標準的強降雨，導致三芝區多處護岸受損。水利局於災害發生後立即展開搶修，優先疏通堵塞河道，並利用鼎塊及現地塊石施作臨時護岸，避免二次災害。

宋說明，復建工程是去年10月17日啟動，施工團隊針對受災最嚴重的八連溪里山橋段，安排4組工班同步進行上下游修復，確保工程能夠在最短時間內完成。