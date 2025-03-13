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新北汐止樟樹一路145巷窄 會勘路口公有地打通變寬

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹一路145巷進出車子不少但道路不寬，地方盼能將路口打通。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹一路145巷進出車子不少但道路不寬，地方盼能將路口打通。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹一路145巷，平常進出的車子不少，但是，因為，道路不寬只有一台車能過，成了交通瓶頸，所以，在路口的巡守崗亭遷移後留下的空間，當地里長就建議打通，把路口變寬，相關單位人員也到現場會勘，後續將規劃設計。

厚德里長陳有諒表示，上星期的行動治理有提到原本的巡守崗亭是一塊公有地，在遷走後，希望能夠用來拓寬路幅，今天新北市政府養工處就來會勘，如果將路口打通，就不會有塞車的問題，開闢出來打通等於變成2線道，至於上頭的一些樹木，則是會進行移植，因為，一旁要蓋房子，本來是等建商來做，但是因為建商現在遇到一個私人土地沒辦法解決，不知道要等到何年何月何日，所以，在行動治理時提出。

陳有諒指出，樟樹一路145巷車子蠻多的，是樟樹一路到樟樹二路很多車子會走，還有就是巷子裡有兩個社區，已經10幾年了，趁著這次機會，希望能夠將改善。今天也來了很多里民關心，他們也認為把打通後，對樟樹一路145巷的住戶、以及樟樹一、二路兩邊通行會更順暢，不然，路口不寬只有單行的一線道，很不方便，里長最重要的就是要讓里內路平燈亮水溝通，今天也請相關單位回去趕快做設計，盡快打通。

巡守

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