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春暖花開 新北汐止姜子寮公園杜鵑花盛開吸晴

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
姜子寮杜鵑花盛開，搭配姜子寮絕壁健行，民眾可以邊健行邊賞花。 圖／觀天下有線電視提供
姜子寮杜鵑花盛開，搭配姜子寮絕壁健行，民眾可以邊健行邊賞花。 圖／觀天下有線電視提供

現在正好是櫻花還有杜鵑花盛開的季節，從汐止的姜子寮路一路進去，一直到姜子寮公園，都看的到杜鵑花盛開，有粉色、白色、還有桃紅色，搭配一旁的姜子寮溪，還有公園裡的小溪流，吸引不少人賞花休閒。

姜子寮絕壁這幾年成了熱門景點，尤其假日人潮更多，最近正好趕上杜鵑花開的季節，不少人邊健行爬山邊賞花，搭配一旁的姜子寮溪，還有公園裡的小溪流，以及少數還在開的櫻花、茶花，整體看起來好漂亮，這幾年里長虞恉剛也持續的植栽綠美化，將公園妝點的更美。

東山里長虞恉剛表示，東山里看到的都是山、水，比較知名的就是姜子寮公園，在上任後這兩年，將公園的樹木做了修剪，也種了好多的花花草草，環境越來越優美，正好每一年的三月就是姜子寮周邊杜鵑花盛開的時節，現在花都開的很漂亮，希望大家有空能夠到姜子寮欣賞。

有山有水，現在還有杜鵑花可以欣賞，到了姜子寮，可以到親水公園走走，或是往裡頭絕壁方向，好山好水，環境優美空氣好，也熱情邀請大家到姜子寮來賞花，而如何打造更美麗的河岸風光，公園兩側都有溪流流過，青山綠水的優勢，虞里長除了將公園造景綠美化，也希望能規劃成生態濕地公園，吸引更多人來。

杜鵑花 綠美化 賞花

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