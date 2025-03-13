新北瑞芳桐花季暨小旅行將登場 公所開籌備會商討
每年的四月下旬到五月，是桐花盛開的季節，瑞芳的四腳亭地區，每年也都會大量的有桐花盛開，已經連續舉辦好幾年的瑞芳桐花祭，今年一樣在四腳亭吉安宮登場，時間將定在4月27日星期日，在此之前，瑞芳區公所也邀請里長及學校還有各相關單位，一起商討桐花祭的籌備工作。
今年瑞芳桐花祭，除了賞桐花之外，同樣結合四腳亭在地人文歷史景點，規劃一日小旅行導覽活動，路線一為粗坑口的煤窯遺址，路線二為四腳亭砲台，希望將地方的特色藉由桐花祭將在地特色遺跡，推廣出去。
瑞芳區公所主任秘書吳陳靜雯表示，今天開桐花祭籌備會主要協調各單位配合事項，另外桐花祭已經舉行十多年，也具有一定的模式，都讓參與的民眾很滿意，也能展現出屬於瑞芳的客家桐花精神。
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