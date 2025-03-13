萬金石馬拉松周日登場 新北路跑博覽會在新莊開跑

萬金石馬拉松本周日開跑，新北體育局今起至15日，在新莊體育館辦新北路跑博覽會，不僅有超值折扣，還邀請傳奇跑者許績勝、運動科學網創辦人相子元，分享如何將運動科學結合跑步訓練，幫助跑者提升成績。

新北體育局說，今年與民間專業策展單位合作辦理「新北路跑運動博覽會」，結合2025萬金石馬拉松的現場領物資外，博覽會現場設有近60個攤位，涵蓋運動服飾、運動補給、運動防護等多元攤位，讓跑者現場試穿、實際體驗，為新賽季升級裝備；現場規畫「跑者大富翁 萬金石之旅」遊戲，只要出示過往或今年參賽萬金石的證明或號碼布，就可以免費參加遊戲，完成挑戰就能贏得豐富神秘獎品。

此外，博覽會3月13日邀請跑界無人不知的舒跑哥，分享聖雅各朝聖之路；3月14日舉行2025新北市萬金石馬拉松賽前菁英選手歡迎記者會外，當天邀請路跑界環境永續事務的黃煜，現場與「運動人的Pain Cave」Podcast主持人針對永續賽事的推廣對談，還有台灣傳奇跑者許績勝，與運動科學網創辦人相子元，分享如何將運動科學結合跑步訓練，以幫助跑者提升成績。

另外，3月15日由台灣美津濃陳盛琦分享「萬金石馬拉松全攻略」，幫助參賽者在萬金石馬拉松中做好全面準備，突破個人最佳成績，想要在萬金石馬拉松中取得好成績的跑者，絕對不能錯過。