買預售屋靠AI 北市推Hi Landy用拍照語音檢測契約陷阱

為避免消費者誤觸契約地雷，北市地政局推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，率先全國由「分辨式AI」進化到「生成式AI」，消費者只要拿出隨身手機連結「Hi Landy」就能輕鬆以拍照或語音方式檢測契約疑義是否違反規定，聰明簽約，提升權益保障。

行政院消保處公布113年11月全國預售屋契約查核結果，60案中有15建案不合格，占比25%，代表每4件就有1件暗藏陷阱；統計違規模式，多為建商在已經向主管機關完成備查的契約中「添加」之條文、或補充協議之條款違反預售屋契約應記載及不得記載規定。

地政局表示，購買預售屋動輒上千萬，卻看不到實品，買賣雙方權利義務全需倚賴預售屋契約約定，但契約條文、相關附件多又複雜，消費者常因不了解法令，無法判讀文字陷阱，在交屋時才發生消費爭議，例如業者承諾提供的衛浴設備是樣品屋陳設的某進口品牌，但契約寫的是該進口品牌相關「同級品」，交屋時買方才發現裝設的是「同級國產品牌」。

地政局指出，「Hi Landy」可讓民眾在簽約時，面對契約新增文件疑義，能即時透過系統初判條文違規陷阱，避雷保權益。

4個特色如下， (一)隨時隨地輕鬆問，統合最新版預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項、常見錯誤態樣等完整法令資訊，讓使用者不限時地輕鬆輸入問題即可獲得初步解答，是最貼心、人性化的隨身契約執事，幫你把關契約大小問題。

(二)拍照即讀超簡單，「Hi Landy」接軌時下LINE語音使用習慣，具備圖片、語音辨識二大功能，消費者對契約文件如有疑慮，可拍照問、語音查，即刻檢測條文疑義，掌握契約陷阱。

(三)手機平板均可用，「Hi Landy」採用響應式網站設計，無論是手機、平板、電腦都可使用，並且對話框介面能自動配合裝置呈現最適合的大小，增進良好的使用體驗。

(四)探索更多資訊立即通，「Hi Landy」每段回答皆附上最新預售屋契約規定、錯誤態樣及地政局官網預售屋專區連結，輔助預售屋消費者查詢掌握交易所需完整資訊，保障自身權益。