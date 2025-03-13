翻轉行人地獄 板橋區4危險路口改善完工

為提升用路人安全，改善轄內易肇事路口，新北板橋區公所向中央爭取經費，獲內政部及交通部「永續提升人行安全計畫」補助，針對莊敬路口、萬板路口等4處危險路口進行交通工程改善，近期已全數完工。改善工程串聯人行動線，盼強化無障礙環境完整性。

板橋區長陳奇正說，區公所秉持人本交通理念，盼營造安全、美觀的步行環境。此次工程以交通事故率較高的路口為優先改善對象，透過「永續提升人行安全計畫」提報中央，進行行穿線退縮、增設庇護島、設置無障礙斜坡及導盲磚、強化路口行人安全設施、人行道與道路鋪面改善等多項措施。

此外，庇護島更增設防撞軟桿，提高視覺辨識度，以提醒駕駛人減速慢行，進一步保障行人安全。陳奇正說，希望透過這些措施，讓板橋區的行人環境更加安全、友善，也讓交通秩序更為井然。

華江里里長黃發達說，工程改善後還滿有感的，感謝公所完成民生路2段的人行道改善工程，除移設號誌及路燈，還增設機車彎與景觀美化設施，不僅提升行人安全，也有助於規範停車秩序，讓整體交通環境煥然一新。