新北瑞芳吉安里屋頂菜園拔蘿蔔 收成供銀髮共餐

瑞芳區吉安里的屋頂菜園就位於活動中心二樓，菜園種植全程採有機栽培，也成為當地重要的食農教育場域，日前里長和志工團隊就到屋頂來收成冬季蔬菜，主要是白蘿蔔為大宗，大家在屋頂菜園動動手、聊聊天，讓身心都獲得療癒之效。

瑞芳區吉安里活動中心的屋頂菜園已經運作將近十年，並由里長謝永昌及志工共同來照料，每年在豐收季節，陸續都有多達上百種的蔬菜水果還有香草植物可以收成，不僅提供給老人共餐加菜，讓長者吃得安心又健康，還做為食農教育場域，親自體驗種菜的樂趣。

吉安里里長謝永昌說，去年冬天因為雨季較長，所以屋頂菜園的收成並不理想，不過，今天收成的白蘿蔔數量頗豐碩，雖然白蘿蔔的個頭較小，但是天然有機無農藥，自己種的吃起來更安心。