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新北金山六三社區延緩失能課程 滾筒按摩棒放鬆肌肉

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山六三社區延緩失能課程，這堂課帶著長輩用按摩棒放鬆肌肉。 圖／紅樹林有線電視提供
金山六三社區延緩失能課程，這堂課帶著長輩用按摩棒放鬆肌肉。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六三社區發展協會春節過完後，再度開啟延緩失能課程，為了讓社區中的長輩每週都可以動一動，運動促進健康，六三社區的體適能教練每堂課程都精心帶來不同運動器材與輔具帶著長輩運動到不同的肌肉群，要來訓練長輩的手腳肌肉，也協助長輩預防失能與受傷。

鴻豐健康顧問執行長林秉專說，這一週帶來了小型的滾筒按摩棒，帶著長輩按摩不同的肌肉群，要來幫助長輩放鬆的肌肉，這樣的動作與拉筋不同，是可以讓平常緊繃造成酸、痛的肌肉來放鬆，恢復以往的彈性，藉此來預防運動時的肌肉受傷。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平表示，六三社區的延緩失能課程，今年第一期課程從二月中開始，為了鼓勵長輩多多外出運動，每週都會請教練安排不同的課程內容，從伸展筋骨、體健運動到使用多元輔具預防跌倒與失能老化等等，就是希望長輩能夠多方嘗試，不只是訓練大小肌肉，也透過多元道具練練反應，讓長輩肢體肌肉不退化，反應也跟著敏捷不退化。

教練 運動 長輩

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