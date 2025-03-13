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坪林茶業博物館「茶山中島」3/15-3/16登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市文化局推出的綠色山林療癒品牌「茶山繚療」活動，今年以「TEATOPIA」茶山烏托邦為主題，3月15日至3月16日在坪林茶業博物館展開「茶山中島」市集活動，邀請民眾享受療癒展演、市集、講座及體驗工作坊，並可依循活動官網電子地圖，串遊坪林在地店家體驗私房活動及山林步道資源，打造專屬個人茶山自由行路線。

文化局表示，「茶山中島」市集活動集結從生活美學設計選物、閱讀、藝術探索、風格飲食到身心靈療癒等領域30家品牌，還有坪林茶青及店家，透過野外採集計劃，將坪林在地秋海棠、山芹菜，山藥、椴木香菇等食材製作野採飯糰與發酵飲，展現茶山風味，還可品嘗山林茶酒吧調製的心靈微醺；音樂展演則有韓國低音提琴家李東熙與「培元的聲波療癒室」首度聯合演出，以及結合土地與自然氣息的創作型歌手嶼浵、森淮的吉他彈唱，以音樂迴盪茶山；兩日講座分別邀請坪林青年茶業發展協會陳威憲會長及合作社詹承得理事長以「從合作變合夥」主題整理串連共學共生的歷程，並提供免費茶席，以及坪林故事採集主理人陳科廷以「整座北勢溪流域都是我們的餐桌藍圖」結合發酵藝術家陳偉翔，復刻耆老在北勢溪以溪流天然資源維生的復古食譜，串聯在地店家推廣永續飲食；今年特別邀請大溪《BUBU跳恰恰》打造體驗工作坊，利用取之於大自然的素材組裝木飛車，讓親子一同暢遊大型手作茶山遊戲場，感受茶山的歡樂。

聚傳媒

坪林 療癒

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