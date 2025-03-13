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北市擬推大型重機共用車格2.0 全市12區都有

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市目前正向交通部申請「機車與大型重型機車共用機車格位2.0」計畫。圖／聯合報系資料照
台北市目前正向交通部申請「機車與大型重型機車共用機車格位2.0」計畫。圖／聯合報系資料照

北市汽機車格難求，加上重型機車更如同大風吹，北市去年試辦重型機車與機車共用車格計畫，經過半年多時間，發現使用率低，為此，近期也將再推2.0計畫到交通部申請，並盡量於北市12區增設。

根據統計，台北市重型機車近3萬多輛，在轄區內有94個公有停車場共342格提供大型重型機車專用格位，路邊的專用車格為18格。

停管處企劃科長梁力元表示，現況的大型重機需停放於汽車格或專用車格，雖然台北是近年於路外停車場設置眾多大重機專用格位，但是路邊大型重機的停車需求依然很強烈。

他說，大型重機於路邊停放汽車格時常造成汽車駕駛、重機騎士對於格位空間使用有所衝突，而路邊大重機專用車格設置空間需為2.5公尺乘2公尺，需利用道路畸零空間設置，也是粥多僧少的狀況。

為此，北市先行推出「機車與大型重型機車共用機車格位1.0」，梁力元說，先行挑選台北市杭州南路1段24號、徐州路2號試辦，車格空間改以1公尺乘2公尺，並採斜向停放。

經過半年多的試辦，梁力元說，調查發現使用率不高，分析是大型重機必須要停在特定地點之外，告示牌面不夠清楚等，因此才會又再向交通部申請2.0計畫。

梁力元說，2.0計畫初步構想在利用兩格普通機車停車格，以斜停方式，允許大型重機停放，地點選址會在較為熱鬧區並盡量於北市12區增設，同時加標誌標線宣導。

他強調，2.0計畫的設置點同時也會覆蓋原選定1.0的位置，以利局處能夠進行相關比對調整。目前整體計畫仍在申請，仍有待交通部確認後才會實施。

交通部 北市 重機

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