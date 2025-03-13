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鶯歌陶博館推醃脆梅體驗 松石綠、粉甕春語吸睛

中央社／ 新北13日電

新北市鶯歌陶瓷博物館今天表示，春遊三鶯首波活動為「甕藏春梅」醃脆梅，搭配推出活動焦點之一松石綠、粉色款梅甕「春語」，18日開放報名，讓民眾體驗醃梅樂趣。

新北市政府文化局指出，今年春遊三鶯規劃4大系列－甕藏春梅、春日拾音、春光漫步、享樂春天，串聯新北市美術館開館系列活動，讓民眾感受地方文化與生活美學的結合。

陶博館表示，2001年起為幫助受921震災影響的南投梅農，同時推廣陶瓷，結合嚴選青梅及設計款梅甕推出「甕藏春梅」醃脆梅DIY（自己動手做），至今已舉辦21年，今年醃脆梅DIY活動於4月3日至4月27日在陶博館陶瓷藝術園區風廣場舉辦。

今年醃脆梅活動，陶博館指出，推出松石綠、粉色2款「春語」梅甕，粉色流露梅花初綻溫柔光彩，象徵春的浪漫與活力；松石綠款為「醃脆梅DIY」限定，松石綠如同梅果散發沉穩靜謐氣質，散發春的寧靜深邃。

陶博館表示，梅甕設計靈感來自春天萬物復甦的自然細語，甕體線條勾勒出梅果的飽滿，金色鶯歌鳥輕立於上，甕蓋邊緣以細緻鎏金點綴。

國產青梅產期，陶博館指出，4月底進入梅子黃熟季節，將推出梅醬DIY體驗，活動於4月26、27日及5月3、4日登場，4月1日起開放報名。

另外，也攜手鶯歌在地酒廠推出2款梅酒，其中，「晨霧」取材石門區鐵觀音，入口可感受茶香與梅子甘醇；「初陽」以三峽白茶為基底，搭配柚香，口感淡雅。

陶博館表示，今年春遊三鶯將在4月3日至6月1日登場，每週末輪番舉辦獨立音樂演出、兒童劇團、三鶯美學體驗與主題市集等活動，歡迎參與春天饗宴。

DIY

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