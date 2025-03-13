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北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 52件產品15件不合格

中央社／ 台北13日電

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的52件產品中，有15件產品不合格，包含草莓、茼蒿及包心芥菜等，皆已要求業者下架。

台北市衛生局1月份前往市場、超市、賣場及餐飲店等處，抽驗52件生鮮蔬果的殘留農藥，發現15件產品不符規定，分別為4件草莓、3件茼蒿、3件包心芥菜、2件青蔥、1件韭菜花、1件菠菜，及1件標榜有機卻檢出農藥的蘋果。

依據衛生局公布名冊，14件殘留農藥超標產品，包含微風超市南京店販售的日本福岡草莓、美廉社大安樂業店的茼蒿、打狗霸的青蔥、皇城老媽的菠菜及韭菜花等。

另1件品名標示為有機卻違規使用農藥的蘋果，為棉花田生機園地信義門市所販售。衛生局透過新聞稿表示，此產品來源為屏東縣業者，已移請屏東縣政府依據「有機農業促進法」第15條第2項，裁處業者新台幣6萬元至60萬元罰鍰。

衛生局指出，不符規定產品皆已命抽驗地點下架、不得販售，並移請產品來源地縣市衛生局處辦。

屏東縣政府 抽驗 衛生局

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